المشي أفضل قبل الإفطار أم بعده؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد المرزوق، أن هناك دراسات أوضحت أن المشي قبل الإفطار والمعدة فارغة أكثر فعالية وأفضل صحيًّا؛ إذ إن ذلك يساعد في تنظيم الإنسولين، ولكن بما أننا في شهر رمضان فإنه قد يصعب لكثير من الأفراد المشي قبل الإفطار لظروف الطقس أو عدم إمكانية الفرد وخصوصًا الذين يعانون من الأمراض المزمنة، لذا فإنه ينصح بالمشي بعد التراويح، وهذا أفضل صحيًّا؛ لأن الفرد قد تناول وجبة إفطار دسمة تحتوي على دهون وسعرات حرارية.

فوائد عديدة للرياضة:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك فوائد عديدة للمشي سواء قبل الإفطار أو بعده، فقبل الإفطار نجد أن الجسم يكتسب زيادة في الطاقة، وتحسين المزاج والحد من التوتر وتقليل القلق وتقليل التعب، وإنقاص الوزن، والمحافظة على صحة الجسم، وتقوية العضلات، أما المشي بعد الإفطار فإنه يساعد عملية الهضم، والمحافظة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تؤدي التمارين المنتظمة إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، والمحافظة على الوزن وعدم زيادته في الشهر الفضيل.

التخلص من الدهون:

وأشار إلى أن للرياضة فوائد عديدة لصحة الجسم بشكل عام ومنها: تقوية بنية جسم الإنسان، تمد الجسم بكميات إضافية من الأكسجين ومن ثم يؤثر ذلك بالإيجاب على صحة الجسم وصحة أعضائه بشكل عام، كما تعمل على إنعاش القلب وتحميه من الأمراض حيث تؤثر بشكل جيد على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية، كما أن الرياضة تساهم في التخلص من الدهون المشبعة والكوليسترول الضار الذي ينتج عنه انسداد في الشرايين، كما تسمح بوصول كمية كبيرة من الأكسجين إلى الدماغ وتحافظ على صحة الدماغ حيث إنها تنشط الدورة الدموية.

الكمامة والتباعد الجسدي:

وأكد المرزوق أنه يجب في ظل الظروف الراهنة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل دائم، فكل هذه الخطوات تقلل وتعمل على حماية الجسم من التعرض للفيروس، بجانب أخذ التطعيم الوقائي، والرياضة عامل وقائي من كافة الأمراض الجسدية، لذا ينصح الجميع بتطبيق التدابير الاحترازية وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الجسد، وخصوصًا أنه معروف أن الفرد يكتسب زيادة في الوزن خلال رمضان مما يؤكد على أهمية المشي بعد التراويح.

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