شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة امرأة تعول 7 يتيمات عندما فاجئها "الشقيري" بمفتاح شقة تمليك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد الإعلامي أحمد الشقيري رد فعل أرملة تعول 7 يتيمات عندما أعطاها مفتاح شقة تمليك بعدما ساهم أهل الخير عبر منصة "جود الإسكان" في مساعدتها.

وعبرت المرأة، في مشهد مؤثر، عن سعادتها بهذا الأمر، فيما أكد "الشقيري" أن المنصة لا تساعد هذه المرأة فقط بل ساهمت في جعل أكثر من 950 أسرة تسكن منزلها.

استعرض الإعلامي أيضا الدور الذي تقوم به منصتي "سكني" و"جود" لمساعدة الأفراد والأسر على تملك الوحدات والأراضي السكنية.

وذكر، خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "mbc"، أنه يمكن للفرد من خلال تطبيق "سكني" الإطلاع على شروط استحقاقه للقرض العقاري، واختيار المسار المناسب له سواء باختيار وحدة سكنية جاهزة، أو شراء مخطط شقة، أو قرض عقاري للبناء، أو قرض أرض للبناء عليها.

وأضاف أنه المرء يذهب بعد ذلك إلى مركز سكني لإبرام العقود اللازمة، لافتا إلى أن ذلك لا يستغرق سوى ساعة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن منصة "جود" تعد همزة وصل بين المحتاجين وأهل الخير.