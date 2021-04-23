شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية تعليقاً على إحباط تهريب المخدرات: "أمن المملكة خط أحمر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على إحباط تهريب المخدرات من لبنان، قائلا أن أمن المملكة خط أحمر.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، قد أعلن أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 مليون قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وقررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد المقبل لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.