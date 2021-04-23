شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صالح كامل يروي كيف تضاعفت أمواله بعد نصيحة أمه والشيخ "الشعراوي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى رجل الأعمال الراحل صالح كامل كيف تضاعفت أمواله بعد نصيحة أمه وشكواها للشيخ المصري محمد متولي الشعراوي منه.

وذكر ، وفقا لبرنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، أن والدته كانت ترفض فكرة أن تكون معيشته من فوائد البنوك أو يأخذ منها أموال، واشتكت إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأضاف أن الشيخ المصري نصحه بالمضاربة الإسلامية، لافتا أنه بالفعل طبق نصيحته، وتضاعفت أمواله من 3 مليون ريال إلى 30 مليون ريال في السنة الأولى، ثم 300 مليون ريال في السنة الثانية.