شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة الدعاء الذي قاله "صالح كامل" من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عبدالعزيز يماني، ابن أخت رجل الأعمال صالح كامل، قصة الدعاء الذي قاله الأخير من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة.

وذكر"يماني"، خلال استضافته في برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، أن خاله دعا الله سبحانه وتعالى وقال :"يا رب 1000 مليون والحمالة عليك".

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوته، وحلت على خاله البركة في أمواله، لافتا إلى أن الأخير اهتم برضا الوالدين وخدمة الناس.