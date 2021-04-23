شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات كبيرة لضمان حصول قاصدي الحرمين على كافة الخدمات بجودة عالية.

وخصصت الهيئة العامة لشؤون الحرمين إدارة للغات والترجمة تقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية

وتقدم خدمة الترجمة من خلال عدد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمار والحجاج مثل خدمات التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس، حيث تم توزيع كوكبة من المترجمين ينتشرون في أروقة الحرمين ويتحدثون ٢١ لغة إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص من ذوى الإعاقة كما تتم ترجمة الدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة وتوزع الرئاسة سماعات الترجمة على المستفيدين داخل الحرمين.

كما تقوم الرئاسة بترجمة خطبة عرفة وبثها مباشرة في عرفات للحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وغير القنوات التلفزيونية والاذاعية والتطبيقات الذكية.