شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يوضح الفئات المسموح لهم بإصدار بطاقة صعود الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصن /لم تثبت إصابته)، من تاريخ 10-9-1442ه.

ووجهت الهيئة المختصين بالعمل على سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين مع الحالة الصحية لهم في تطبيق "توكلنا"، بعد اكتفاء الجهات الحكومية والخاصة بالتطبيق وعدم الحاجة لمشاهد ورقية.

ومن المقرر أن يتيح النظام آلية لإبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية، بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على حفظ حقوقهم.