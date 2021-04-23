“الطيران المدني”: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم (محصن/ لم تثبت إصابته) في “توكلنا”

︎

.



وجهت الهيئة العامة للطيران المدني المختصين بالعمل على سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين مع الحالة الصحية لهم في تطبيق “توكلنا”، بعد اكتفاء الجهات الحكومية والخاصة بالتطبيق وعدم الحاجة لمشاهد ورقية.

وأوضحت الهيئة أنه سيقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصن /لم تثبت إصابته)، من تاريخ 10-9-1442ه.

وشمل التوجيه أن يتيح النظام آلية لإبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية، بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على حفظ حقوقهم.

Source akhbaar24.argaam

