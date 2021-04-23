السفير السعودي: المملكة حريصة على تعزيز أواصر الإخاء والمحبة مع السودان

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بالخرطوم أمس الخميس مأدبة إفطار رمضانية، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح وعدد من العلماء وأئمة المساجد.

ونوه وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني بتطور وتنامي العلاقات بين السودان والمملكة على مستوى القيادتين والشعبين، مثمنًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة وريادة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، واهتمامهما بأحوال المسلمين في كل العالم عبر مشروعات برامج شهر رمضان المبارك التي نال السودان فيها نصيبًا مقدرًا، فضلاً عن الجهود الاستثنائية التي تبذلها للتيسير على ضيوف الرحمن في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

من جانبه أكد السفير حرص المملكة على تعزيز أواصر الإخاء والمحبة مع الدول الصديقة والشقيقة ورفع مستوى التعاون في المجالات الدعوية بما يحقق رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ويعزز تعاليم الإسلام وقيمه السمحة.