وزارة الصحة توجه نصيحة.. وتنوه بـ«الارتفاع المستمر» في إصابة كورونا

أكدت وزارة الصحة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا تزال مستمرة في الارتفاع؛ إذ حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و1205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 410191، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 393653، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6878 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بمواعيد لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى، وذلك «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.. عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

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