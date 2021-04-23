«الجوازات» تحدد مهلة تسلم جواز السفر

حددت المديرية العامة للجوازات المهلة الممنوحة لتسلم جواز السفر ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مهلة استلام جواز السفر هي 90 يومًا من تاريخ إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «لديّ جواز استخرجته جديد ولم أستلمه منذ عام تقريبًا».

وكانت الجوازات السعودية أوضحت طريقة تسلم جواز السفر الجديد: «يتم تسلم جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك؛ علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

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