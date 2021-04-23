وزارة الصحة تعلن «خريطة التعافي» من كورونا: 5 محافظات ومدن في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن مدينة الرياض تصدرت حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة 560 حالة شفاء من إجمالي 1205 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل 75 حالة في مدينة جدة، و69 في مكة، و48 في الهفوف، و40 في المبرز، و33 في الطائف، و24 في الدمام، و16 في أبها، و15 في المدينة المنورة، و14 في خميس مشيط، و12 في كل من: الخبر وأبو عريش وعنيزة.

كما تم تسجيل 10 في كل من: حائل ونجران وصفوى وظهران الجنوب، و9 في كل من: ينبع والقطيف والظهران وضرما وبلجرشي، و8 في كل من: المجمعة وبقيق، و7 في كل من: تبوك وعفيف والخرج.

تم تسجيل 6 في كل من: عرعر والدوادمي وعيون الجواء ورياض الخبراء والليث، و5 في كل من: الأسياح والمظيلف ووادي الدواسر، و4 في كل من: المضة وسكاكا وبيشة والزلفي والجبيل والكامل والحائط وبيش والخفجي، و3 في كل من: رفائع الجمش والحرجة والعيدابي والعارضة وبريدة والباحة والشملي والعيون والمذنب وأضم وقرية العليا.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: موقق وخليص والدرب ومليجة والسعيرة والبدائع والحناكية ومهد الذهب وحوطة بني تميم وصبيا والنماص والقنفذة والنعيرية والحمنة والجفر.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: بطحاء وخباش وجازان وحبونا والدلم والرس والقحمة ومحايل والخرمة والبدع والغزالة وقلوة والمجاردة والعقيق وأملج وطبرجل والقويعية والمزاحمية وتمير والبكيرية ومرات والدرعية ووادي الفرع والريث ورجال المع والقريع وبللسمر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و1205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 410191، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 393653، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6878 حالة.

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