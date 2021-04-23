وثق مخالفته عبر مواقع التواصل.. الإطاحة بمفحط على أحد الطرق

أعلن المرور السعودي، الجمعة، الإطاحة بقائد مركبة يقود بسرعة عالية، بالإضافة إلى ممارسته التفحيط، ما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتفاعل «المرور السعودي» مع بلاغ لأحد المستفيدين، وثق فيه واقعة لأحد قائدي المركبات والتي يقودها بسرعة تفوق الـ200 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى ارتكابه عدة جرائم منها التفحيط، ما يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور السعودي: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.