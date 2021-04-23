كيف كان النبي محمد يقرأ القرآن الكريم؟.. القارئ الغزالي يجيب

أوضح القارئ محمد الغزالي طريقة قراءة النبي صلي الله عليه وسلم للقرآن الكريم، غير أنه رفض تحديد مقام الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم.

قال القارئ محمد الغزالي خلال حلوله ضيفًا على برنامج الليوان المذاع على فضائية روتانا خليجية إنه ورد وصف لقراءة النبي صلي الله عليه وسلم للقرآن الكريم فكان يرفع صوته في بعض المناطق ويخفضه في مواضع أخرى وكان يرجع القرآن.

وأضاف محمد الغزالي أن هناك بعض الناس اجتهدوا في تحديد المقام الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، غير أنه رفض هذا الاجتهاد لأن مقام النبوة أعلى وأسمى.

#فيديو#المديفر يسأل القارئ #محمد_الغزالي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟#محمد_الغزالي_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sWFJ4pXjAS — الليوان (@almodifershow) April 22, 2021

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