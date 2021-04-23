وزير الطاقة: المملكة تتطلع للتعاون مع الصين في مواجهة تغير المناخ

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تطلع المملكة إلى مزيد من التعاون مع الصين في مواجهة تغير المناخ والطاقة المتجددة.

وقال الوزير، خلال مقابلة حصرية مع شبكة cgtn الصينية: أوجه الشكر للحكومة الصينية على تعاونها معنا في أبراز أهمية الاقتصاد الدائري الكربوني وإقراره ضمن أجندة مجموعة العشرين، وذلك خلال رئاسة المملكة للمجموعة.

وأضاف الوزير: إن تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتطوير الاقتصاد هو القضية الأساسية في تغير المناخ، كما أن المعاملة العادلة والتعاون من الأساليب الصحيحة لتحسين الإدارة البيئية العالمية وتحقيق الحياد الكربوني.

وتابع: في ظل الاحتياجات الاقتصادية وعدم توافر بدائل متاحة لمصادر الطاقة الحالية، فضلًا عن كونها مصدر دخل رئيسي ومهم، لا بد أن يكون الطرح فيه توازن بين حماية البيئة واعتماد الدول على مواردها من الطاقة، وقد طرحت المملكة مبادرتين لتحسين الإدارة البيئية، وهما "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك في أوائل العام الجاري، كما تخطط المملكة لعقد القمة السنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى جانب التعاون مع الصين في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.

وزير الطاقة السعودي يتطلع للمزيد من التعاون مع الصين في مواجهة تغير المناخ والطاقة المتجددة#ClimateSummit #السعودية #الصين

#CGTNReportage pic.twitter.com/65rts5cQEH — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 23, 2021

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