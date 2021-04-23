هاني العميري: معتمرو الداخل ينفقون 3 ملايين ريال على «هدايا النجاح»

أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، هاني علي العميري، أن حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا في شهر رمضان المبارك في أسواق مكة المكرمة يقدر بنحو ٣ ملايين ريال.

وقال العميري إن المعتمرين من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين يحرصون خلال أدائهم مناسك العمرة في شهر رمضان، على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بجميع أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم وأبنائهم كهدايا نجاح لهم.

وأشار إلى أن هدايا المعتمرين تتضمن ألعابًا للأطفال وعطورات وأقمشة وأجهزة هواتف نقالة وساعات وسبح وغيرها.

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