بعد إقرار القواعد من الوزراء.. ما هي عقارات الدولة وما عقوبة التعدي عليها؟

نشرت جريدة «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم 487 وتاريخ 24/08/1442هـ، بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وتضمن القرار استمرار عمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات إلى حين تشكيل اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.

وتهدف هذه القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد، وإلي المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته.

وتقوم اللجنة الرئيسية، في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد، بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه، وإيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها.

كما تقوم بتحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقًا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.