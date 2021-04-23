كورونا السعودية.. ارتفاع عدد الحالات الحرجة لـ1205.. والنشطة 9660

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 1205 حالات، مقارنة بـ 1182 حالة، أمس الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة- عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 حالة منها 1205 حالات حرجة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و1205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 410191، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 393653، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6878 حالة.

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