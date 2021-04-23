بالفيديو.. متحدث «الأرصاد» يكشف موعد دخول فصل الصيف

توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أحوال الطقس على مناطق المملكة بدءًا من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل؛ حيث أشار إلى أمطار على معظم مناطق المملكة، موضحًا موعد بداية فصل الصيف.

وقال حسين القحطاني متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج 120 على قناة الإخبارية إن المركز الوطني مستمر في تقديم التقارير المعنية بأحوال الطقس على مناطق المملكة خاصة في هذه الفترة الربيعية التي تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح القحطاني أن التقرير الثالث لأحوال الطقس يشير إلى أمطار تبدأ من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل تزداد غزارتها على المناطق المرتفعات الجبلية ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل سواحلها، وكذلك مرتفعات جازان والباحة وعسير وتبدأ من متوسطة إلى غزيزة على الحدود الشمالية وقد تكون غزيرة على منطقة القصيم والرياض والمنطقة الشرقية من السبت إلى الثلاثاء.

وأضاف القحطاني أن أحوال الطقس في الشهرالأخير من فصل الربيع يكون فيه هطول الأمطار مع درجات الحرارة مرتفعة نسبيًّا إذ نستعد تدريجيًّا إلى دخول فصل الصيف في الثالث عشر من شهر شوال ومن ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الملحوظ وتسجيل درجات عليا قد تصل إلى 50 درجة مئوية على المناطق الشرقية.

وأكد القحطاني أن تقرير المركز الوطني للأرصاد هذا الأسبوع ركز على أمطار غزيزة على المناطق الجنوبية والغربية ومنطقة المدينة المنورة وتشمل المنطقة الساحلية منها وأيضًا قد تكون غزيزة على منطقة الرياض.

فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #برنامج_120: الثالث عشر من شوال سيكون دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 مئوية#الإخبارية pic.twitter.com/pS3s9modQV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 23, 2021

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