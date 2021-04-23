خدمة ربع مليون معتمر ومصل في الـ 10 الأوائل من رمضان

وأوضح المدير العام للجمعية منصور العامر: «أن الجمعية منذ غرة الشهر الكريم أطلقت حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة لخدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، وللتسهيل عليهم أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة بالبيت العتيق، بتقديم وجبات الإفطار للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بخدمة التوصيل عبر العربات، من مراكز النقابة إلى ساحات الحرم الشريف، وفي محطات القطار.
وتوزيع عدد من الهدايا الإبداعية عليهم؛ مبيناً أن «هدية» خدمت 245,023 معتمرا ومصليا خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك. وذكر العامر أن مجلس إدارة جمعية «هدية» في سعيه لتنويع آليات التمويل والدعم لبرامج الجمعية أطلق جهاز «رافد» للتبرع الذاتي، والذي يهدف إلى تسهيل دفع الكفارات والصدقات بطريقة سهلة وميسرة نقدياً أو إلكترونياً من خلال توفيره في مكاتب الجمعية القريبة من المسجد الحرام.
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