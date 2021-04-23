أمانة جدة تصادر 760 كلغم من اللحوم والدواجن والمعجنات المخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 -الرياض

أغلقت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية الخميس سبعة محال للمواد الغذائية بالإضافة لثلاثة مستودعات مخالفة وموقع شعبي يستغل في تحضير وتخزين المواد الغذائية بنطاق البغدادية حيث جرى مصادرة وإتلاف 170 كلغم من اللحوم و160 كلغم معجنات وأغذية جاهزة.

جولات أمانة جدة

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس إن الفرق الرقابية ضبطت ثلاثة مستودعات عاودت المخالفة بنطاق البغدادية تم إغلاقها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تابعت أعمال الرصد حيث جرى إغلاق سبعة من محال المواد الغذائية المخالفة، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الأمانة على المواقع المخالفة ضمن النطاق.

إتلاف المأكولات غير الصالحة

وفي ذات السياق داهمت الفرق الميدانية موقعًا شعبيًا يستغل لتحضير وتخزين المواد الغذائية حيث تمت مصادرة كامل الكميات في المواقع المرصودة والتي قدرت بنحو 120 كلغم لحوم مجهولة المصدر و50 كلغم دجاج كما جرى مصادرة 100 كلغم مواد غذائية جاهزة والمخزنة بطرق غير صحية بالإضافة لـ 40 كلغم من المعجنات و120 كلغم من المأكولات الجاهزة والتي تم إتلافها بالكامل وإغلاق المواقع وتطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.



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