أفضل الأطعمة للتخلص من دهون البطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365- متابعة

يؤدي تراكم دهون البطن إلى مخاطر صحية كبيرة، مثل أمراض القلب، وقد اكتشف علماء الصحة أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات هذه الدهون.

واستطاع الباحثون إثبات وجود علاقة بين زيادة الألياف القابلة للذوبان وانخفاض الدهون، قائلين إن لكل 10 غرامات زيادة في الألياف القابلة للذوبان، انخفض معدل تراكم الأنسجة الدهنية بنسبة 3.7%.

دراسة استمرت 5 سنوات

واستندت هذه البيانات إلى دراسة 1114 شخصًا على مدار فترة خمس سنوات حيث تم قياس الدهون للمشاركين بواسطة الأشعة المقطعية، كما طُلب من الأشخاص إكمال استبيانات تستند إلى وجباتهم الغذائية.

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان

يمكن العثور على الألياف القابلة للذوبان في الشوفان والبازلاء والفول والتفاح والحمضيات والجزر.

ما هي الألياف القابلة للذوبان؟

أوضح مركز Mayo Clinic الأمريكي أن هذا النوع من الألياف يذوب في الماء ليشكل مادة تشبه الهلام، ويمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري النوع 2.

وتحتوي الأطعمة مثل الشوفان والشعير على نوع من الألياف يعرف باسم بيتا غلوكان، والذي قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول إذا كنت تستهلك 3 غرامات أو أكثر منه يوميًا، كجزء من نظام غذائي صحي.

وتقلل الألياف القابلة للذوبان من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال 4 طرق:

1- منع ارتفاع نسبة السكر في الدم من إتلاف جدران الشرايين.

2- التخلص من الكوليسترول.

3- تقليل مستويات الدهون.

4- المساعدة في منع مقاومة الأنسولين.



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