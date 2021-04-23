متحدث الأرصاد : دخول الصيف بدرجات حرارة تصل 50 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني عن جانب من توقعات حالة الطقس مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في بداية الموسم.

وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن فصل الصيف سوف يبدأ بمشيئة الله يوم 13 شوال المقبل ومتوقع أن ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير.

حالة الطقس اليوم

ونبّه متحدث الأرصاد من هطول الأمطار الربيعية على عدد من مناطق المملكة من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعًا أن تكون الأمطار غزيرة على مناطق المرتفعات الجبلية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة وعسير.

تقرير الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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