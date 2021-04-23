شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من الخارجية اللبنانية على منع إرساليات الخضروات والفاكهة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها قد تبلغت بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية في بيروت، مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضر والفواكه الى اراضيها من لبنان قبل اعلانه، ونقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه الموضوع الى المسؤولين الكبار.

وأوضحت الوزارة أن تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان.

ودعت السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني.