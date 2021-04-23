شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السلمي يجيب.. "هل يجوز لوكيل الورثة أن يحرم إخوته الإناث من الميراث؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي حكم حرمان وكيل الورثة إخوته الإناث من الميراث.

وقال الشيخ السلمي"لايجوز ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطى المرأة مثل ماأعطى الرجل، وفي بعض المواطن تأخذ المرأة أكثر من الرجل مثل الزوجة أو الأخت الشقيقة التي لم يرثها أحد" ٠

وأكد السلمي انه يجب أن يعطي الإنسان فريضة الله التي فرضها على عباده في كتابه، وفي حالة رفض إعطاء الإناث لميراثيهم يمكن التوجه الي المحاكم لأخذ الحقوق.