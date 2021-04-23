شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته لطقس الغد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدو الشمالية.

وأوضح تقرير الأرصاد أن حركة الرياح في البحر الاحمر سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين .