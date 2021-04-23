شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من توكلنا بشأن طريقة إثبات القادمين من الخارج لـ التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق توكلنا موقف القادمين من خارج المملكة من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم، وطريقة إثبات التحصين.
وقال التطبيق أن القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.
وأضاف أن إثبات التحصين ، يتم من هلال التوجه لوزارة الصحة للتسجيل، وسوف تنعكس الحالة الصحة عند وصول الإفادة من طرف الوزارة.