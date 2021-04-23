شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من توكلنا بشأن طريقة إثبات القادمين من الخارج لـ التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا موقف القادمين من خارج المملكة من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم، وطريقة إثبات التحصين.

‏‎وقال التطبيق أن القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.

وأضاف أن إثبات التحصين ، يتم من هلال التوجه لوزارة الصحة للتسجيل، وسوف تنعكس الحالة الصحة عند وصول الإفادة من طرف الوزارة.