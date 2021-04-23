شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث مكافحة المخدرات: نسبة المضبوطات الواردة من لبنان أكثر من 75% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي تفاصيل ضبط شبكة إجرامية منظمة حاولت تهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين المخدر كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح النجيدي أن نسبة المضبوطات بلغت أكثر من 75% من إجمالي الضبطيات الواردة المخباة في الخضار والفواكه.

وأضاف متحدث مكافحة المخدرات أن وزارة الداخلية أحبطت في وقت سابق عمليات تهريب قادمة من لبنان 20 مليون إمفيتامين كان مخبأة في شاحنة فاكهة العنب، وكذلك شحنة أخري كانت مخبأة في شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين المخدر ، كما تم إحباط منذ شهر في شحنة إطارات بداخلها قرابة 11 مليون قرص إمفيتامين المخدر.

وأشار النجيدي إلى أن اتخاذ قرار منع دخول الشاحنات الفواكه والخضروات اللبنانية جاء بعد سلسلة من الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية لمحاولات التهريب من قبل السلطات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرات للملكة ، ولحفظ أمن المملكة .

وأكد أن نسبة الاستهداف التي تتعرض لها المملكة كبيرة جدا ، حيث استهدفت محاولات تهريب أكثر من 60 مليون قرص مخدر كانت مخبأة داخل الشحنات والبضائع القادمة من لبنان، ويكشف هذا الرقم مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة .