اخبار السعوديه

"الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، 1205وتسجيل حالة تعافي جديدة ، ووفاة 9 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 454 حالة ، ومنطقةمكة المكرمة 244 حالة ، والمنطقة الشرقية 171 حالة ، ومنطقة عسير 44 حالة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل وزارة الصحة والجهات المختصة متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس مع مواصلة التطعيم بلقاح كورونا للجرعة الأولى مع تأجيل الجرعة الثانية لتطعيم أكبر عدد ممكن والوصول إلى المناعة المجتمعية .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن تأجيل الجرعة الثانية ليس له أي تأثير على فاعليته وأنه سيتم تحديد المواعيد بعد إعادة الجدولة .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا