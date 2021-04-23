شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يكشف موعد اشتداد الصيف وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متحدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة حسين القحطاني أن الثالث عشر من شوال سيكون دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية .

وقال متحدث الأرصاد أن هذه الفترة تشهد أمطار ربيعية وسيبدأ اليوم الجمعة هطول أمطار متفرقة وحتى يوم الثلاثاء المقبل وتزداد الغزارة على المرتفعات ومناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وجازان ، والباحة ، وعسير وهي أمطار متوسطة إلى غزيرة ، وفقاً لـ " الإخبارية "

وأشار متحدث الأرصاد أن بعد انتهاء الأمطار سيدخل الصيف بشكل تدريجي حتى تصل إلى اشتداد الصيف في منتصف شوال .