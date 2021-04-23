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العميري: معتمري الداخل يضخون 3 مليون ريال على الهدايا في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية للسفر والسياحة أنه يحرص المعتمرون من داخل المملكة من مواطنين و مقيمين خلال أدائهم مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بكافة أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم وكذلك لأبنائهم كهدايا نجاح لهم.

و قدر العميري حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا في شهر رمضان المبارك في أسواق مكة المكرمة بنحو ٣ ملايين ريال.

وقال تتضمن هدايا المعتمرين ألعابا للأطفال وعطورات وأقمشة وأجهزة هواتف نقالة وساعات و سبح وغيرها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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