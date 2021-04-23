شكرا لمتابعة خبر عن العميري: معتمري الداخل يضخون 3 مليون ريال على الهدايا في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة أنه يحرص المعتمرون من داخل المملكة من مواطنين و مقيمين خلال أدائهم مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بكافة أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم وكذلك لأبنائهم كهدايا نجاح لهم. و قدر العميري حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا في شهر رمضان المبارك في أسواق مكة المكرمة بنحو ٣ ملايين ريال. وقال تتضمن هدايا المعتمرين ألعابا للأطفال وعطورات وأقمشة وأجهزة هواتف نقالة وساعات و سبح وغيرها.