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شكرا لمتابعة خبر عن العميري: معتمري الداخل يضخون 3 مليون ريال على الهدايا في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة أنه يحرص المعتمرون من داخل المملكة من مواطنين و مقيمين خلال أدائهم مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بكافة أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم وكذلك لأبنائهم كهدايا نجاح لهم.
و قدر العميري حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا في شهر رمضان المبارك في أسواق مكة المكرمة بنحو ٣ ملايين ريال.
وقال تتضمن هدايا المعتمرين ألعابا للأطفال وعطورات وأقمشة وأجهزة هواتف نقالة وساعات و سبح وغيرها.