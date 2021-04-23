شكرا لمتابعة خبر عن حملة دواؤك في رمضان بمستشفى الثغر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

نظّم قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الثغر بجده ممثل في قسم التثقيف والاعلام الصيدلي حملة توعوية للكادر الصيدلاني وايضا للمرضى بعنوان : دواؤك في رمضان وكان ذلك في يوم الخميس الموافق ١ ابريل ٢٠٢١ وذلك بناءً على توجيه الادارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحه .

واحتوت هذه الحمله على عدة انشطة من ضمنها : توزيع منشورات لجميع الصيادية وفنيي الصيادلة في المستشفى والمراكز الصحية التابعة له.

اضافة الى ذلك شارك القسم في فعالية تثقيفية كانت منظمة في قسم العيادات الخارجية اضافة الى الصيدلية الداخلية.

وتم ايضا عرض المنشورات على المرضى والكادر الطبي في المستشفى .

كما تم تنظيم يوم تعليمي وتدريبي كامل وورشة عمل للكادر الصيدلي .

الجدير بالذكر أن الفعالية كانت موجّهه الى الكادر الصيدلاني بشكل خاص.

وقد اشادت إدارة المستشفى بهذه الجهود من قبل قسم التثقيف والإعلام الصيدلي في قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الثغر.