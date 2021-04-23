شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أسبوع البيئة بمستشفى الثغر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

أقام قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الثغر بجده ممثل في قسم التثقيف والاعلام الصيدلي بتنظيم حملة توعوية للكادر الصيدلاني وايضا للمرضى بعنوان : أسبوع البيئة وكان ذلك من تاريخ ٤ الى ٨ أبريل ٢٠٢١ وذلك بناءً على توجيه الادارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحه .

واحتوت هذه الحمله على عدة انشطة من ضمنها : توزيع منشور لجميع الصيادلة وفنيي الصيادلة في المستشفى والمراكز الصحية التابعة له.

اضافة الى ذلك شارك القسم في فعالية تثقيفية كانت منظمة في قسم العيادات الخارجية اضافة الى الصيدلية الداخلية.

وتم ايضا مشاركة المنشورات للمرضى والكادر الطبي في المستشفى .

كما تم العمل لمدة اسبوع تعليمي وتثقيفي للكادر الصيدلي من قبل قسم التثقيف والاعلام الصيدلي في المستشفى وكان محور التثقيف عن اهمية الحفاظ على البيئة ووجود عمل مشترك من الجميع للحد من تلوث البيئة والطرق الأفضل للتخلص من علب الاودية و ما يخص ذلك و الآلية المثلى للتعامل معها.

وكان هناك مشاركة من قبل المراكز الصحيه وايضا بعض المهتمين والعاملين بمجال الصحة ورعاية المرضى.

علما بأن الفعالية كانت موجّهه الى الكادر الصيدلاني بشكل خاص.

وقد باركت ادارة المستشفى تلك الفعالية التي حققت نجاحها وأهدافها.