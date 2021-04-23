شكرا لمتابعة خبر عن بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.. المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

احتفت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم الأرض الواحد والخمسون لعام 2021م تحت شعار «استعادة أرضنا» من خلال تنظيمها ندوة علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة؛ بهدف نشر المعرفة البيئية وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض ومناقشة واستعراض الجهود القائمة والمبادرات المستقبلية للحفاظ على البيئة واستدامتها.

وافتتح الندوة سعادة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها حيث تطرق في حديثه إلى مبادرتي السعودية الخضراء والتي تستهدف زراعة 10 مليار شجرة، والشرق الأوسط الأخضر والتي تستهدف زراعة ٤0 مليار شجرة والتي أعلنت عنها المملكة مؤخراً.

وأوضح سعادته أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة اجمالية تتجاوز 50 مليار ريال تتناول مختلف الجوانب البيئية كتعزيز الالتزام البيئي، وتعزيز إدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية.

وأضاف أن المملكة اتخذت عدة خطوات رائدة للمحافظة على البيئة منها على سبيل المثال اطلاقها خلال فترة رئاستها قمة العشرين العام الماضي مبادرتين بيئيتين رئيسيتين هما: المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية والتي لها أثر هائل على الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة، والمبادرة الثانية معنية بتعزيز حماية الشعاب المرجانية والأبحاث المتعلقة بها لحماية البيئة البحرية.

بدوره، تحدث الدكتور بول مارشال من نيوم، عن المشروع الواعد "ذا لاين" كما استعرض الجهود القائمة للحفاظ على الطبيعة في منطقة نيوم.

من جانبه، تناول الدكتور بارون أور من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تأثير ظاهرة التصحر والجفاف على البيئة وأهمية حماية الغطاء النباتي وتنميته لمكافحة هذه الظاهرة.

في سياق متصل، استعرضت الأستاذة عطاف شحادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أبرز التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض في الوقت الراهن.

ونوهت الدكتورة راكيل بيكسوتو من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) إلى أهمية حماية النظم البيئية للشعاب المرجانية ودورها الهام في البيئة البحرية.

وأشار الدكتور جيرمايا نيجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية من أجل حماية الأرض والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.

يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تفعيل مجموعة من البرامج والفعاليات؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتفعيل المشاركة المجتمعية لدى الأفراد والقطاعات المختلفة، وأبرز هذه الفعاليات تنظيم أسبوع البيئة كل عام، والاحتفاء بالأيام العالمية البيئية، وإقامة الملتقيات والندوات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي.