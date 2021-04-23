7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تصدر منطقة الرياض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 454 حالة من إجمالي 1098 حالة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 244 حالة، والمنطقة الشرقية 171 حالة، وعسير 44 حالة، والمدينة المنورة 42 حالة، وتبوك والقصيم 28 حالة لكل منها، وجازان 23 حالة، وحائل 20 حالة، والحدود الشمالية 13 حالة، والجوف 11 حالة، والباحة ونجران 10 حالات لكل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و1205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 410191، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 393653، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6878 حالة.

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