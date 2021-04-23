«رخصة العمل».. الموارد البشرية:  يتم إصدارها وتجديدها لسنة واحدة فقط

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رخصة العمل يتم إصدارها وتجديدها لسنة واحدة فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع إصدار رخصه عمل لمدة عامين؟».

رد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم إصدار وتجديد رخصة العمل لسنة واحدة».

وأضاف: «يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات».

وعن العلاقات التعاقدية، قال: «للمزيد من التفاصيل حول مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية)، قم بزيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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