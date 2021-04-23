بالفيديو.. طالبات يوجهن رسائل الشكر والمحبة لـ«معلمة الهدايا» بالقصيم

وجهت طالبات بالقصيم، رسائل شكر إلى معلمتهن منال الرفيعي، التي قامت بتوزيع هدايا النجاح عليهن، عقب انتهاء الاختبارات.

وأوضحت إدارة تعليم القصيم أن المعلمة منال الرفيعي من الابتدائية الـ ٥٢ بمكتب التعليم في شمال بريدة، تلقت عبارات الشكر من طالباتها؛ بعد أن شاركتهن فرحة النجاح بتوزيع الهدايا.

ونشرت إدارة تعليم القصيم فيديو للطالبات وهن يوجهن للمعلمة منال الرفيعي رسائل الشكر والمحبة.

كانت معلمة أخرى هي الأستاذة فاطمة الغمر، قادت سياراتها ووزعت هدايا النجاح على 28 طالبة لديها بالقصيم، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التعليم عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا.

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