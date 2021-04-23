تنفيذ حملة تطعيم لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية ضد فيروس كورونا

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، مساء أمس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، لأكثر من 200 موظف من منسوبيها، وذلك في مقرها الرئيس بالرياض، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والعاملين فيها، ومواكبة للحملة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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