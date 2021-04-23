تخصصي «الملك فيصل» بالرياض يفتح أبوابه استثنائيًا للمتبرعين بالدم

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن حاجته إلى جميع فصائل الدم، مشيرًا إلى فتح أبوابه استثنائيًا لاستقبال المتبرعين، مساء اليوم الجمعة.

وذكر المستشفى- عبر تويتر- أنه «نظرًا للحاجة الماسة لجميع فصائل الدم.. يعلن بنك الدم عن فتح أبوابه استثنائيًا لاستقبال المتبرعين مساء اليوم الجمعة (23 أبريل) من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا».

وأشار إلى أن مواعيد عمل بنك الدم المعتادة خللا شهر رمضان المبارك، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 1 صباحًا.

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