بالصور.. إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون داخل شحنة رمان

أعلنت الجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، كانت مخبَّأة في شحنة رمان لبنانية.

وذكرت الجمارك- عبر تويتر- أن أبطال الجمارك نجحوا في إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية رُمّان واردة من لبنان، عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشارت الجمارك إلى أن العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، وتم ضبط المستقبلين.

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