تجديد جواز السفر في أي وقت بدون النظر لـ«مدة الصلاحية».. عبر «أبشر»

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر، ودون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وذكرت الجوازات السعودية عبر حسابها بتويتر: «أخي المواطن.. أختي المواطنة.. عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكانك تجديد جواز سفرك في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز».

وفي سياق آخر، أقيم حفل تخريج 365 مجندة في مركز التدريب النسائي بمعهد الجوازات، تحت رعاية مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، عبر تقنية الاتصال المرئي.

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