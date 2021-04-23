بالصور.. إحباط تهريب 2.5 مليون قرص مخدر داخل شحنة رمان

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجمارك، من إحباط تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد.

وأوضحت مكافحة المخدرات -عبر تويتر- أنه تم إحباط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وأوضحت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط المخدرات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مضيفة أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريب المخدرات بمحافظة حفر الباطن، وهم خمسة متهمين (أربعة مواطنين ونازح).

وتم إيقاف المتهمين واتخذت بحثهم الإجراءات النظامية اللازمة وإحالتهم الى فرع النيابة العامة.

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