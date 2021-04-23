شكرا لقرائتكم خبر عن 1098 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1205 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي(1205) حالات ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660)حالة منها (1205) حالات حرجة.