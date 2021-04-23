الحالات الحرجة تصل 1205 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ454 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال منطقة الرياض تتصدر توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة حيث سجلت اليوم 454 إصابة مؤكدة من أصل 1098 حالة كورونا جديدة تم رصدها في كافة المناطق السعودية.

عدد الحالات النشطة

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تعافي (1205) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (393653) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9660) حالة من بينها (1205) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (410191) حالة، توفي منهم (6878) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1098) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 454، مكة المكرمة 244، المنطقة الشرقية 171، منطقة عسير 44، المدينة المنورة 42.

كما سجلت منطقتا تبوك والقصيم 28 حالة في كل منهما فيما سجلت جازان 23، وحائل 20، الحدود الشمالية 13، الجوف 10، أما أقل الحالات المسجلة كانت في منطقتي الباحة ونجران بواقع 10 حالات في كل منهما.



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