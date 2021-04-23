السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق 129 منشأة خالفت التدابير الوقائية



جدة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 129 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4198 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 161 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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15:15ت م

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