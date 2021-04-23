السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبيها



الرياض 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، مساء أمس ، حملة تطعيم ضد فيروس

تأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والعاملين فيها، ومواكبة للحملة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

// انتهى //

14:36ت م

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الرياض 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، مساء أمس ، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لأكثر من 200 موظف من منسوبيها، وذلك في مقرها الرئيسي بالرياض، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.تأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والعاملين فيها، ومواكبة للحملة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.// انتهى //14:36ت م0071

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