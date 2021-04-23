السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بحائل تنفذ برنامجاً دعوياً بثلاث لغات عالمية للتوعية بخطر فيروس كورونا



حائل 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم، برنامجاً دعوياً إرشادياً للتوعية بخطر فيروس

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح أن البرنامج الدعوي يستهدف توعية وإرشاد أكثر من ربع مليون مقيم من الناطقين باللغات التالية" أردوا - بشتو - بنقلاديش" بمساجد وجوامع المنطقة عبر كلمات قصيرة بعد الصلوات المفروضة وعبر الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا وبيان البروتوكولات الصحية للوقاية منه والواجب الشرعي في توقي الوباء.

وأشار السائح أن البرنامج الدعوي يأتي في إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا عبر دعاة المكاتب التعاونية بالمملكة التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً لمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.

// انتهى //

14:33ت م

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حائل 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم، برنامجاً دعوياً إرشادياً للتوعية بخطر فيروس كورونا والوقاية منه بثلاث لغات عالمية بمساجد وجوامع المنطقة، يقدمه عدد من دعاة مكاتب الجمعيات الدعوية بالمنطقة خلال موسم رمضان المبارك.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح أن البرنامج الدعوي يستهدف توعية وإرشاد أكثر من ربع مليون مقيم من الناطقين باللغات التالية" أردوا - بشتو - بنقلاديش" بمساجد وجوامع المنطقة عبر كلمات قصيرة بعد الصلوات المفروضة وعبر الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا وبيان البروتوكولات الصحية للوقاية منه والواجب الشرعي في توقي الوباء.وأشار السائح أن البرنامج الدعوي يأتي في إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا عبر دعاة المكاتب التعاونية بالمملكة التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً لمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.// انتهى //14:33ت م0069

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.