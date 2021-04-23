السعودية اليوم / افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية



مكة المكرمة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج اليوم، الدور الأول من توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام للمصلين للرجال والنساء حاملي تصاريح الصلاة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الامكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مبيناً أنه تم فتح أبواب الدخول لحاملي التصاريح من خلال باب سلم الشبيكة الكهربائي ، باب 70 ، باب 74 ، باب 84 ، سلم الملك فهد الكهربائي لتسهيل دخول المصلين وكبار السن عبر الابواب والسلالم الكهربائية.

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14:27ت م

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