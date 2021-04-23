السعودية اليوم / 436 جولة رقابية تنفذها بلدية صبيا منذ بداية رمضان



صبيا 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لبلدية محافظة صبيا 436 جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان ، على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وصلاحية وجودة المواد الغذائية.

ورصدت البلدية 53 مخالفة على منشآت لم تلتزم بما نصت عليه الأنظمة الوزارية، وصادرت أكثر من 380 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه وأغذية مجهولة المصدر يعرضها باعة متجولون.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الرقابة الميدانية مستمرة على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية لتحقيق ورفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية وحماية وسلامة الأغذية، كما أن رصد المخالفات ومصادرة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ستتواصل وبشكل مكثف في شهر رمضان المبارك.

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14:23ت م

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