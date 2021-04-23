السعودية اليوم / "هيئة الأمر بالمعروف" تعرض محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" في الدوائر الحكومية بالرياض



الرياض 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" في المركز الإداري بالسلي بمدينة الرياض.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

تأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

// انتهى //

14:11ت م

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